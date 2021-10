Hambaarst selgitab, millal pärast söömist on tegelikult õige hambaid pesta

«Igemepõletikku on võimalik ravida, kuid kui seda ei tehta, siis see süveneb ja tekib haigus nimega parodontiit – pärast pehmet kude läheb põletik ka luukoesse. Üks parodontiidi hilise staadiumi põhitunnus on tugev hamba liikuvus ja sellega kaasnev hamba kaotus,» kirjeldab doktor Hanzatjan.