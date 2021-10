Mida teha pere või sõpradega nädalavahetusel? Orienteeruma!

2.-4. novembril toimub Eestis esmakordselt online-festival Tervise Sõnum 2021. Virtuaalse tervisefestivali korraldajad kutsuvad kõiki aga juba praegu osalema põnevas GPS-mängus, mille käigus saab jalutada Tallinna vanalinnas ja koguda mitmeid kingitusi.

Mängu saab mängida kuni novembri viimase päevani. Soodustused on välja pannud Forum Cinemas, ilusalong Beautiful Me, Linnamuuseum, Reval spordiklubi ja veekeskus ning veel mitmed teised.

Mängimise jaoks pole vaja midagi muud kui nutitelefoni ja internetiühendust. Muidugi soovitan ma omalt poolt ka ilmale vastavat riietust, sest sügisilmad on heitlikud ja õhtud jahedad. GPS-mängu on kindlasti meeleolukam mängida perega või sõpruskonnaga, sest mitte kõik küsimused pole kergemate killast ja nagu öeldakse, siis mitu pead on ikka mitu pead. Selle üle ei tasu aga liialt muretseda, valede vastuste valimisel mängus midagi ei muutu.

Mängu alustamiseks tuleb minna Tallinna vanalinna ning vajutada festivali lehel «start», mille järgselt avaneb nutiseadmes vanalinna kaart 16 asukohaga. Igasse kaardil märgitud punkti jõudes avaneb küsimus. Kuigi GPS-mäng toimub tervisefestivali raames, on küsimusi seinast-seina. Asukohtade läbimise ja küsimustele vastamise järjekorra saavad osalejad ise valida.

Peale küsimusele vastamist ootab sind üllatus sooduskoodi näol või mõni tarkusetera. Näiteks, kas sina teadsid, et kõige tervislikumaks elupaigaks inimestele loetakse meie planeedil Jaapani saart Okinawa. Seal on ametlikult registreeritud üle 450 inimese, kes on elanud saja-aastaseks.