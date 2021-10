Arst selgitab, miks tekib silmades purune tunne ja kuidas leevendada väsimust

Sügisel tõuseb arvuti taga veedetud aeg ning enam kui pooltel arvutikasutajatest tekivad aeg-ajalt silmade pinge, peavalu, pärast pikka tööpäeva ei näe kohe kaugele. See on põhjustatud silma tsiliaarlihaste spasmist.

Kuvari kaugus peaks olema silmadest üle 50 sentimeetri, suurema ekraani puhul rohkem – see peaks olema samas piisavalt lähedal, et kuvari tekst oleks veel selge. Ekraani ülemine äär võiks jääda silmade kõrgusele, nii et ekraanile vaadates pilk langeb veidi alla. Silmade koormus on väiksem ka siis, kui ekraanile ei teki peegeldusi aknast või valgusallikatest.