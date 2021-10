Teadlane avaldab, mis aitab kaasa veres kolesterooli hulga normaliseerumisele

Tasakaalu hoidmiseks või taastamiseks peab toit sisaldama vajalikke toitaineid ka bakteritele, kes elavad jämesooles – bakterite kuningriigis. Kiudainetest on teada, et pektiinid aitavad kaasa vere glükoosi ja kolesterooli hulga normaliseerumisele, aga üha rohkem tuleb andmeid, et pektiinid on väga olulised ka mikrobioota mõjutamisel. Pektiinid soodustavad selliste bakterite arengut, kes toodavad jämesooles võihapet või propioonhapet, mis on vajalikud nii hormoonide (näiteks söögiisu) kui ka immuunsüsteemi reguleerimisel. Pektiinirikkad toiduained on eestlastele tuntud – õunad, ploomid, sõstrad, kapsas, porgand.