Millal on vaja tarkusehammas välja tõmmata?

Inimesel on tavapäraselt neli tarkusehammast, kuid on ka erandeid. Patsiendid on sageli väga õnnelikud, kui röntgenipilti vaadates selgub, et osa tarkusehambaid on juba sünnipäraselt puudu, kuid seda juhtub pigem harva. On ka neid, keda on õnnistatud näiteks lausa kuue tarkusehambaga.

Kõik tarkusehambad ei pruugi suhu lõikuda. Tarkusehamba mittelõikumise põhjus seisneb sageli selles, et hammas on igeme all või luu sees peidus. Tihti on põhjuseks ka hamba vale asend. Sageli on just alumised tarkusehambad naaberhamba poole kaldu ega pääse seetõttu igemest välja. Tarkusehammaste asendid ei pruugi olla sümmeetrilised – on palju juhtumeid, kus ühel pool on hammas otse, kuid teisel pool täiesti külili.