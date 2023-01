Pediaater selgitab, millal pöörduda köhiva lapsega arsti poole

«Köha puhul on tegu kaitserefleksiga hingamisteede ja kopsude puhastamiseks. Köhimine on organismi automaatne reaktsioon, mis ei allu tahtele. Püüd seda takistada võib olla ohtlik ja põhjustada isegi tüsistusi,» kommenteeris dr Just.

Köha võib olla äge, alaäge või krooniline. Jaotus tekib vastavalt sellele, kui kaua köha kestnud on. Äge köha on kestnud alla kolme nädala, alaäge kolm kuni kaheksa nädalat ning krooniliseks võib köha nimetada siis, kui see on kestnud üle kahe kuu. Köha kestust lapsel peab jälgima, kuna see võib anda vihjeid köha põhjuste ja võimalike raviviiside kohta.