«Niisugustel meetoditel on mõte siis, kui sel ajal tehakse ka midagi muud. Ja midagi muud on see, kui sel ajal suudetakse kogu Läti ära vaktsineerida – siis on tõenäoliselt sellest kasu. Aga kui lihtsalt inimesed niimoodi kodudesse suruda, siis see lükkab nakatumist natukene edasi, aga nagu need meetmed ära kaovad ja kui viirus ei ole just millegipärast maailmast ära kadunud, tulevad need kõik tagasi,» ütles valitsuse teadusnõukoja juht.