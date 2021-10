Peaminister: kõik vaktsineerimata leedulased saavad kevadeks koroona

«Otsustades selle põhjal, kuidas viirus praegu levib, on väga tõenäoline, et see Delta viirus jõuab oma omaduste tõttu talve ja kevade alguse jooksul nende inimesteni, kes keelduvad vaktsineerimast,» ütles Leedu peaminister usutluses BNSile.

Tema sõnul ei ole valitsuse eesmärk enam inimesi iga hinna eest vaktsineerima saada.

Šimonytė rääkis, et tema tööpäev algab eelmise 24 tunni Covid-19 statistika läbivaatamisega ja õnnelikud on need päevad, kui surmade arv on null.

«Juunist alates on vaktsiinid kõigile kättesaadavad ja vaktsineerimata inimeste surmad moodustavad nüüd 80 protsenti kõigist surmadest,» ütles peaminister.

Kui kõik need inimesed oleksid end vaktsineerinud, oleks surmade arv mitu korda väiksem, tõdes ta.

«Meil oleks võinud olla neid 100 või 50 või ehk 80. Keegi ei oska seda praegu arvata, aga need on tragöödiad ja need tragöödiad juhtuvad iga päev. Ja kõige halvem on see, et mitte keegi ei taha nende tragöödiate eest vastutust võtta.»

Leedus on koroonaviiruse tagajärjel surnud 5456 inimest, neist 207 on olnud täielikult vaktsineeritud.