Teadlased avastasid antikeha, mis peatab kehas probleemsete koroonatüvede paljunemise

Äsja tuvastatud antikeha eraldati Covid-19 patsientidelt. See on üks võimsamaid SARS-CoV-2 vastu seni tuvastatud antikehi, vahendab Medical Xpress.

Antikeha struktuurne kirjeldus näitab, et see seondub tihedalt piirkonnaga, mis ei allu ogavalgule ja blokeerib seeläbi selle seondumise rakkudega, nii et viirus ei saa rakku siseneda. See tähendab, et antikeha peatab viiruse paljunemisprotsessi, võimaldades patsiendi immuunsüsteemil SARS-CoV-2 organismist eemaldada.