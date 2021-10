Lääne-Tallinna Keskhaigla üksustes hakkab kehtima külastuskeeld

«Meil on selle viirusega kogemust praeguseks juba rohkem kui poolteist aastat. Teame, kui suurt laastamistööd see võib teha, kui viirus pääseb sisse raviosakonda, kus on nõrgestatud immuunsusega ja hapras seisundis inimesed. Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta haiglaravil viibijaid, et viirus nendeni ei jõuaks, sealhulgas välistama selle, et viirus pääseb haiglasse külastajate kaudu,» ütles Märtin.