Briti tervishoiujuhid nõuavad koroonapiiranguid

Ministrid on aga piirkangute kehtestamise vastu ja väidavad, et olukord on palju parem kui aasta alguses ning riik õpib viirusega elama.

Teisipäeval registreeriti Suurbritannias 223 Covid-19-st põhjustatud surmajuhtumit, mis on kõrgeim ööpäevane koroonaohvrite arv märtsist alates.

Viimastel päevadel on tuvastatud keskmiselt üle 40 000 nakkusjuhu päevas ja kasvab ka haiglaravi vajavate nakatunute arv.

Inglismaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa riiklikke terviseametite ühenduse NHSi konföderatsioon juht Matthew Taylor ütles, et haiglad on surve all ning midagi tuleb ette võtta, sest lähenemas on traditsiooniliselt hõivatum talveperiood.

«Parem on tegutseda varakult ja rakendada meetmeid, mis ei peata majandust – kuigi ma tunnistan, et need on inimestele ebamugavad – või ootame olukorra halvemeist ja võimalikku ohtu, et tuleb rakendada rangemaid meetmeid?» ütles Taylor.

Juulis koroonapiirangud tühistanud valitsus kinnitab, et jälgib koroonastatistikat tähelepanelikult, kuid nakatumine on tõusnud eeskätt koolilaste hulgas.

Olukord ei ole selline, et tuleks taastada piirangud nagu siseruumides maski kandmise kohustus ja soovitus võimalusel kodus töötada.