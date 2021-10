Heategevusorganisatsioon sai eraettevõttelt mitmekümne tuhande eurose annetuse

«Otsisime juba mõnda aega võimalust soetada endale praktilised sõidukid, et katta Ida- ja Lääne-Eesti transpordivajadusi. Õpetame seal esmaabi, teeme ennetustööd ning jagame toidu- ja hügieenipakke. Synlabi toel ostetud sõidukid lubavad meil jõuda kiiresti kõikjale ning olla operatiivselt abiks neile, kes seda kõige enam vajavad,» on Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv tänulik.

Synlab Eesti kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk selgitas, et nad soovivad jätkuvalt toetada tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna projekte, mille panus ühiskonna heaollu on pikaajaline.

«Oleme sel aastal toetanud hooldekodusid madratsite ja tahvelarvutitega, sadu sportlasi läbi Eesti Olümpiakomitee ning kümneid kultuuriasutusi, SOS perevanemaid ja teisi. Eesti Punasele Ristile otsustasime teha ligi 30 000 eurose annetuse, sest nende tegevus on seotud tervise hoidmise ja enimhaavatavate abistamisega, mis on osa Synlab Hoolib programmi kontseptsioonist.»

Kedelauk täiendas, et toetama kannustab teadmine, et tänu kingitud autodele jõuab abi pidevalt ja kiiresti selle vajajateni ning tõsiasi, et iga Punase Risti esmaabikoolituse läbinu oskab päästa elu.