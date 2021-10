Ossinovski: haiguslehed tuleb saja protsendi ulatuses kompenseerida

«Epideemiatõrje vaatest annab see inimesele täiendavalt motivatsiooni, et ta tõepoolest püsiks nakatunana kodus ega peaks tööle minema, et tal ei tekiks äraspidist motivatsiooni mitte minna end testima, sest kartus on jääda ilma osast oma sissetulekust,» lausus Ossinovski.

«Kuna tegu on hetkel väga laialt levinud nakkusega, siis inimesel endal üldjuhul ei ole süüd selles osas, et ta nakatub,» märkis Ossinovski.

«Kahtlemata on kulu suur, mis sõltub sellest, kui laialt on nakkus levinud. Aga mõtleme alternatiivsele kulule. Teise laine ajal sel kevadel tähendas koroonaolukorra käest laskmine 700 miljoni euro suurust lisaeelarvet. Selles kontekstis öelda, et valitsus ei suuda leida mõnda miljon eurot selleks, et tõepoolest koroonapositiivsed jääksid selle haigusega esimesest päevast koju ja neid ei karistataks rahaliselt - see ei ole tõsine jutt,» märkis Ossinovski.