Meditsiinitöötajatele loodi uus lahendus terviseandmetega tutvumiseks

Andmevaatur on koostööprojekt, mille loomisesse on panustanud nii arstid, andmeanalüütikud kui ka arenduspartner Kodality. «Meie jaoks on see olnud suure missiooniga töö, sest tulemuseks on väga väärtusliku ressursi ehk meditsiinipersonali tööaja kokkuhoid,» rääkis Kodality arendusjuht Maksim Žukov. Tegu on ka esimese FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) põhise rakendusega, mis tervise infosüsteemis kasutusele on võetud. «Teame et FHIR on hetkel maailma kõige kaasaegsem standard terviseandmete edastamiseks ning tunneme uhkust, et saame sellega anda oma panuse kogu Eesti tervishoiusüsteemile,» lisas lahenduse arhitekt Maksim Boiko.