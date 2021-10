Tulevast aastast kasvab puudega lapse toetuse määr

Tallinnas on selle aasta veebruari seisuga 2148 puuetega last. Eelmisel aastal maksti linnaeelarvest puudega laste toetust summas 138 300 eurot.

Puudega lapse toetust saab taotleda tingimusel, et lapse elukoht on Tallinna linn; laps on kuni 16-aastane; lapsel on tuvastatud puue; vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist.