Tööpsühholoog avaldab, mis on ületöötamise esimene ohumärk

«Tekivad ka ärevuse tunnused või paanikahoo moodi asjad. Selline tunne, et ka rahulikus olekus see kiirus ei lähe sinu seest enam välja. Sul ongi nagu värin sees,» kirjeldas Kaskla-Kuprys saates «Huvitaja». Samuti muutub kurnatud kehas immuunsüsteem nõrgaks ja inimene nakkustele vastuvõtlikuks. Kergemini võivad tekkida erinevad vaevused näiteks pea- ja lihasvalude näol.

Kellel ongi nädalas 50–60 töötundi, peaks valvas olema just kurnatuse osas. «Kui ma hakkan lisatööd tegema näiteks unetundide arvelt, siis see jookseb väga kiiresti stressi ja läbipõlemisse,» lisas tööpsühholoog. Uni on tema sõnul sama oluline kui vee joomine ja hingamine – kord 24 tunni jooksul peab inimesel olema puhkehetk.