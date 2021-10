Mida teha, kui mees ei taha pärast pikka kooselu endiselt last saada?

Hoiatan juba ette: võimalik, et minu vastus ei meeldi teile. Samas ei ole kuskil kokku lepitud, et nõustaja ja nõustatav peavad olema kõiges ühel meelel. Jagan mõningaid mõtteid ning soovin, et võtaksite siit kasvõi killukese, mis ei vasta teie tavapärasele mõttekäigule – ehk just see loob pinna muutuseks.

Loomulikult mõistan, et see võib tekitada päris suurt kimbatust ja nördimust, kui partner ei ole sama meelt nii olulises küsimuses, kui seda on järelkasvu saamine. Ometi olen kindel, et partner on oma seisukohal sellepärast, et teie omavahelist ja senist turvalist suhet säilitada. Uuringudki kinnitavad, et suur osa värsketest lapsevanematest on pärast lapse sündi oma paarisuhtega vähem rahul.