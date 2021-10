Maailma kõrgeima koroonasuremusega riigis on haiguse tõttu elu kaotanud 200 000 inimest

33 miljoni elanikuga Peruus on reedestel andmetel saanud nakkuse 2,2 miljonit ja surnud 200 003 inimest. Koroonasuremus on riigis miljoni elaniku kohta 6065.

Viimastel kuudel on nakatumus ja suremus hakanud langema, kuid võimud kardavad uut viiruselainet. Nakatumiste langus on lubanud võimudel piiranguid leevendada ja osa majanduselust taaskäivitada. Öist liikumiskeeldu on lühendatud vaid kahele tunnile ja restoranid on saanud loa taas uksed avada.