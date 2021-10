Kriisis Bulgaaria valmistub koroonapatsientide saatmiseks välismaale

Terviseminister Stojko Katsarov ütles telekanalile Nova TV, et kui praegust nakatumiste hulka ei suudeta 10-15 päevaga vähendada, ollakse silmitsi tohutute probleemidega.

«Meie võimekus personali ja hingamisaparaatide osas on praktiliselt ammendunud ning meil tuleb otsida abi välismaalt,» ütles ta.

Katsarov hoiatas, et välistada ei saa lukustusmeetmeid.

Koroonapandeemia on nõudnud Bulgaarias juba umbes 23 000 elu.

Bulgaarias on täielikult vaktsineeritud koroonaviiruse vastu ainult 24 protsenti elanikest, naaberriigis Rumeenias on see näitaja 33 protsenti.