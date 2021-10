Kuidas arvestatakse hambaravihüvitist?

Hüvitist saab kasutada siis, kui arve on koostatud haigekassa piirhindade järgi. Meeles tasub pidada ka seda, et hüvitist on võimalik saada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Nende nimekirja saab näha haigekassa lehel. Oma hambaravihüvitise määra ja jääki saab vaadata riigiportaali eesti.ee rubriigist «Minu hambaravi- ja proteesihüvitiste info».

«Haigekassa seisukoht oli, et patsient peaks saama midagi nii-öelda käegakatsutavat. Hüvitis peab olema nii suur, et patsient saab vähemalt ühe täidise.»

Suhteliselt uus on eluaegne tasuta hambaravi, mis kehtib 2019. aastast neile patsientidele, kes ise ei suuda psüühilise või füüsilise puude tõttu suuhügieeniga toime tulla. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa täies ulatuses. Sellised psüühikahäired on intellektipuue, autismispektri häire, dementsus ja muud rasked psüühilised kõrvalekalded.

Tasuta hambaravi tagavad füüsilised puuded on halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse organi haigusest; liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia ja raskekujuline tantstõbi; ning kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu.

Mare Saag nentis, et see, mida annab 40 eurot töövõimelisele inimesele, on omaette teema. «Küll aga võiks see anda suurema motivatsiooni kasutada riiklikult ettenähtud hüvitist selleks, et kontrollida suu tervist. Juba see algatab ahela, mis viib vajadusel hammaste parandamiseni,» ütles Saag.