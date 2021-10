Koolipingist koroonarindele: «Ma lähen neid inimesi aitama, et nad saaksid koju tagasi ja mitte laibatranspordis.»

Silvia Adov on õppinud kokaks ning sellel ametikohal ta enne pandeemia algust ka töötas. Kui kaks aastat tagasi alanud koroonapandeemia tasapisi toitlustussektorit pitsitama hakkas, otsustas Silvia, et kokaamet on ennast ammendanud ning aeg on karjäärimuutuseks. Sagedane kokkupuude arstiabiga oli ajendiks, mis viis Silvia mõtted õenduse eriala poole. «See, et ma tihti arstiabi vajasin, oli isegi hea, sest haiglas olles sain aru, mida need inimesed seal teevad. See on väga õilis töö ja ma tundsin, et see on miski, mida ma teha tahaksin.»