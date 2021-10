Ravimiamet teatas mitmete ravimite tarneraskustest

Samal müügiloa hoidjal on tarneraskused ka ravimiga Crestor 10 mg, probleemid kestavad eeldatavasti detsembrini. Ravimiga Crestor 10 mg ravitakse kõrget kolesteroolitaset veres. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS teatas ravimi Hjertemagnyl 75 mg/10,5 mg tarneraskustest, mis kestavad eeldatavasti novembrini. Saadaval on Hjertemagnyl 150 mg/21 mg õhukese polümeerikattega tabletid, mis on poolitatavad kaheks võrdseks annuseks. Hjertemagnyl on tromboosivastane ravim. Samal müügiloa hoidjal on tarneprobleemid ka valuvaigistiga Ibumetin 600. Tarneraskus kestab eeldatavasti novembrini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.