Tallinn avab nõustamis- ja vaktsineerimispunkti ka Lasnamäel

Tõhustusdoose on esimese kuue päevaga saanud 205 inimest. Tõhustusdoosiga vaktsineerimine on soovitatav üle 65-aastastele inimestele mitte varem kui kuue kuu möödumisel vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. Esmase vaktsineerimiskuuri läbinud 18-64-aastaseid võib nende soovi korral tõhustusdoosiga vaktsineerida mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel kuuri läbimisest. Tõhustusdooside tegemiseks kasutatakse mRNA vaktsiine, kuid hetkel on selleks EL müügiluba vaid Pfizer/BioNTechi vaktsiinil Comirnaty. Comirnaty vaktsiini võib manustada tõhustusdoosina sõltumata sellest, millise Eestis kasutusel oleva Covid-19 vaktsiiniga on vaktsineerimiskuur läbitud.