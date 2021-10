Läti tervishoiuministeerium soovib välja kuulutada meedikute mobilisatsiooni

Heiberga rõhutas, et tegemist on esimese korraga, kui Lätis mobilisatsiooniseadust rakendatakse.

Kavas on, et Riia Idahaigla, Stradinši haigla ja seitse regionaalhaiglat tagavad inimeste koolitamise tööks Covid-19 või muudes osakondades.

Peaminister Krišjānis Kariņš märkis valitsuse istungil, et nüüd on vaja pöörduda mobiliseeritavate inimeste poole, et nad oleksid muutusteks valmis. Samuti ütles Kariņš, et mobilisatsiooni tulemusena võib mõne raviasutuse töö olla piiratud ning need vajavad riigi toetust.