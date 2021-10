Hambaravi suurema hüvitise saajate ring kasvab

«Lisaraha eraldamine tähendab tegelikult kokkuhoidu, sest niiviisi on võimalik suurematele probleemidele varem jaole saada või neid ennetada,» lausus Keskerakonna fraktsiooni kuuluv sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul.

Edaspidi on kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist õigus saada neil, kes on töötukassas töötuna arvel ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust.