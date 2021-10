Läti arstide liit nõuab ministri tagasiastumist, meedikute mobilisatsiooni plaanist saadi teada meediast

Liit väljendab terve meditsiinikogukonna pahameelt tervishoiuministri ja ministeeriumi lähenemise suhtes Covid-19 põhjustatud kriisi lahendamisel. Tervishoiutöötajate vaateid on avalikult eiratud kaks aastat, ütleb liit. See on ebaõiglane, et valitsuse ja tervishoiuministeeriumi ekslike ja valesti ajastatud otsuste eest võib vastutuse veeretada tervishoiutöötajate kaela, teatati.