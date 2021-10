6 nippi, kuidas lõunasöögist tingitud väsimusest üle saada

Kui midagi sööte, saab keha uut energiat tegutsemiseks, kirjutab Runtastic spordiblogi. Samaaegselt hakkab aktiivsemalt tööle seedesüsteem, mistõttu suureneb ka soolestikku suunatud verevool. Selle võrra väheneb aga veidi organismi võime viia ajusse hapnikku ning see nähtus võibki tekitada väsimustunde.

Enesetunnet mõjutab kindlasti ka see, mida süüa. Kui laual on suhkrurikkad toidud või lihtsüsivesikud (sai, pasta, küpsetised jm), vabaneb kehas rohkelt insuliini. Järsk insuliinitaseme tõus viib ühel hetkel aga sama kiire languseni, mis teeb samuti jõuetuks ning raskendab keskendumisvõimet. Selle järgselt tekib jällegi uus isu millegi magusa järele.

Kuigi levinud on müüt, et aju vajab toimimiseks suhkrut, peaks tegelikult produktiivsuse suurendamiseks suhkrutarbimist vähendama, sest maiustuste tarbimine hoopis hüpitab veresuhkrut üles-alla ning põhjustabki väsimusehetki.

Runtastic annab kuus nõuannet, kuidas vältida pärast söömist tekkivat väsimustunnet.

Hommikusöök on võtmesõnaks. Kui sööd korraliku ja toeka hommikusöögi, väldid nii päevaseid väsimushetki, äkilisi isusid kui ka seda, et sööd lõuna ajal liiga palju ning pärast seda tekib küllastumustunne.

Ära unusta veejoomist. Tihti juhtub nii, et janu aetakse segamini näljaga. Sel viisil on ka lihtne lõuna ajal üle süüa, sest nälg oli nõnda suur, kuigi õgimise asemel võinuks hoopis mõne klaasi vett juua ja normaalse koguse süüa. Endale vajaliku keskmise vedelikukoguse saad siis, kui korrutad 30 ml enda kehakaaluga (kg). Näiteks 60 kg kaaluv naine saab selle valemi alusel teada, et ta võiks päevas tarbida keskmiselt 1800 ml ehk 1,8 l vedelikke, millest osa võib pärineda ka toidust.

Liiguta ennast. Lühike jalutuskõik võib teha imesid, sest värske õhk ja enda liigutamine tagab kindlasti ajule vajaliku hapniku juurdepääsu. See päästab ka väsimusest. Kui hetkeks õue minna pole keset tööpäeva võimalik, avage vähemalt aken ning tehke näiteks 20 kükki.

Ajasta oma kohvipause. Palju kohvi ei tähenda alati head tulemust, ent ühel tassitäiel on tõepoolest adrenaliini vabanemist ning energia suurenemist soosiv efekt. Kui tunned sageli lõunasöögi järgselt väsimust, siis ajastagi oma kohvipaus sinna, ent piirdu ühe tassiga, sest mitu võib tuua juba vastupidise efekti ning raskendada magamajäämist. Kel põhjustab kohvijoomine uneprobleeme, võiks hakata koguseid järk-järgult vähendama ning asendama neid teega.

Tee väike uinak. Paljudel küll seda luksust pole, ent aina enam on hakatud soovitama miniuinakuid selleks, et pärastlõunane väsimus meid pikalt kimbutama ei tuleks. Sealjuures piisab 10-20 rahulikust minutist, et kadunud energia ning keskendumisvõime tagasi tuua. Kui jääd tukkuma aga tunduvalt kauemaks, võid riskida veel suurema unisusega. Seepärast tuleb õppida piirduma väikse turgutava uinakuga.