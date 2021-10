Perearst Ruth Kalda: vabaduse mõiste on devalveerunud, kui sellest sünnib paljudele kahju

Oleme paari nädalaga jõudnud olukorda, kus iga päev lisandub Eestis üle tuhande koroonaviirusega nakatunu. Viimase seitsme päeva keskmine nakatunute arv on üle 1600 ja 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on üle 1400.

Haiglas on üle 500 patsiendi ja haiglaravi vajavate patsientide arv kasvab järjekindlalt. Oleme samas seisus, kus olime selle aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses.

Oli aeg, mil epideemia teine laine oli haripunktis ja vaktsiini olid saanud veel vähesed Eesti inimesed. Lootsime aga, et kui vaktsiini on piisavalt ja inimesed end vaktsineerivad, siis uut nii rasket sügist ja talve enam ei tule ning oluliste piirangute aeg on möödas.

Nii ongi juhtunud mitmes riigis. Taani, kus vaktsineeritud on üle 75 protsendi kogu elanikkonnast ning üle 12-aastaste hulgas on vaktsineeritute osakaal 85 protsenti, oli üks esimesi Euroopa riikidest, kes suure vaktsineerimisega hõlmatuse tõttu loobus kõikidest senistest piirangutest. Enam ei nõuta meelelahutus- ja toitlustusasutustesse, kultuuriüritustele ja spordiklubidesse minekul koroonapassi, maskide kandmine ühistranspordis ei ole kohustuslik. Taani 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 229 ehk ligi seitse korda väiksem kui Eestis.

Portugal, kus on Euroopa riikidest kõige enam vaktsineerituid ehk viimaste andmete kohaselt 86 protsenti kogu elanikkonnast, loobus 1. oktoobril samuti enamikest piirangutest. Neil on kaks korda vähem haigestunuid päevas kui meil, aga nende rahvaarv on üle 10 miljoni. Rootsi 14 päeva haigestumusnäitaja 100 000 elaniku kohta on 73, kogu elanikkonna vaktsineerimisega hõlmatus on seal 70 protsenti.

Võrdluseks, Eestis on kogu elanikkonna vaktsineerimisega hõlmatus 57 protsenti – see on 13 protsenti väiksem kui Rootsis, 18 protsenti väiksem kui Taanis ja 30 protsenti väiksem kui Portugalis. See erinevus väljendub Eesti kõrgetes nakatumise ning haiglaravi vajaduse näitajates. Millegi muuga ei saa seda seletada, sest enamik COVID-19 tõttu haiglaravi vajavatest patsientidest on vaktsineerimata — 70 protsenti. Jah, on ka vaktsineerituid, aga nendest vajavad intensiivravi või surevad vaid vähesed, vaktsineeritute haiglaravi kestus on kordades lühem kui vaktsineerimata patsientidel. Lisaks on vaktsineerimata haiglaravile kuluvad inim- ja rahalised ressursid kümneid kordi suuremad kui vaktsineeritud patsientidel.

Armastame rõhutada vabadust: vabadust piirangutest, vabadust otsustada, vabadust keelduda. Siiski on vabaduse mõiste devalveerunud, kui sellena käsitletakse isiku suveräänsust teha igas olukorras endale meelepäraseid otsuseid isegi siis, kui sellest sünnib paljudele kahju. Vabadusega kaasneb vastutus. Vaktsineerimisel on alati olnud kaks eesmärki: vaktsineerides kaitsed ennast ja kaitsed ka teisi kogukonna liikmeid, kes on haavatavad. Seda võib käsitleda ka hoolivuse ning heategemisena. Kui enda vaktsineerimine ja seeläbi enda kaitsmine võib olla täiesti individuaalne valik, siis oma kogukonna kaitsmine käib kaasas kodanikuks olemisega ja kodanikutunnetusega. Vaktsineerides ennast kaitsed ka teisi, olles nii solidaarne nendega, kes end vaktsineerides omakorda sind kaitsevad.

Mis juhtub, kui me ei vaktsineeri ja kui vaktsineerime?