Hammaste tervise kuu õpetab kuidas elada oma hammastega 100-aastaseks

«Öeldakse, et 50 on uus 30 ning üha rohkem tuleb meil harjuda mõttega, et 60–70-aastased on ühiskonna küpsed liikmed, kes tahavad ja suudavad vajadusel liigutada ka mägesid. Me näeme neid inimesi iga päev piltidelt naeratavana vastu vaatamas ja tahame öelda, et see naeratus on võimalik ka oma hammastega,» ütleb dr Lauri Vahtra, Kliinik 32 peaarst.