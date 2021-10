TÜ kliinikumi viie Covid-19 patsiendi ravi on maksnud kokku ligi miljon eurot

Ülikallid ravijuhud on üksikud väga rasked ja pikad haiglaravi juhud, mille maksumus on suurem kui 100 000 eurot. Enamikel juhtudel on tegemist patsientidega, kellel esineb lisaks Covid-19 diagnoosile ka teisi kaasuvaid haigusseisundeid, mis raskendab ja pikendab haiguskulgu. Selliseid Covid-19 patsientide ravijuhte olnud kliinikumis viis, millest kalleim on 288 177 eurot (55-aastane meespatsient, ravi on kestnud 3,5 kuud ja patsient on vajanud pikalt ravi intensiivravi osakonnas). Kokku on nende viie patsiendi ravi kokku maksnud 848 633 eurot.