Läti tervishoiuminister lubas tervishoiusektoriga koostööd teha

Kariņš märkis reedesel pressikonverentsil, et mitmed meditsiinitöötajate ühendused on nõudnud Pavļutsi tagasiastumist.

Peaminister ütles, et Pavļuts peab tegutsema kolmes peamises suunas. Esiteks vaktsineerimise kiirendamine ja teiseks voodikohtade ja personali probleemi lahendamine haiglates, mis on kimpus üha kasvava patsientide arvuga.

Kariņš märkis, et mitu tervishoiutöötajates rahulolematust tekitanud probleemi on juba lahendatud. Sealhulgas mobilisatsiooni küsimus, mis on päevakorrast maha võetud, ja kiirtestide nõudmine haiglates, millest on samuti loobutud.