Uuringus selgus, kas Covid-19 eest kaitseb paremini vaktsineerimine või eelnev nakkus

Haiguste kontrolli ja tõrje keskus märkis, et need tulemused on kooskõlas väiksema augustikuus avaldatud uuringuga, milles leiti, et vaktsineeritud Kentucky elanikel oli mais ja juunis 2,34 korda väiksem tõenäosus uuesti koroonaviirusega nakatuda kui vaktsineerimata inimestel.