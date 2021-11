«Pikema sõpruse päev» kutsub mehi tervist kontrollima

Ettevõtja Rain Vääna algatusel esmakordselt 2019. aastal toimunud «Pikema sõpruse päeva» missioon on iga aastaga kasvatada nende meeste hulka, kes peavad kord aastas oma tervise kontrollimist iseenesestmõistetavaks. Algatuse eesmärk on tõsta Eesti meest kestmist eluiga, et mehed oleksid kauem terved ja reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad lastele ning vanaisad lastelastele.

«Pikema sõpruse päeva» algatuse raames on kahe aasta jooksul tervisekontrollis käinud üle 8000 mehe, kelle analüüsid on esile toonud murettekitavad terviseriskid – üle 60 protsendil Eesti meestel on jätkuvalt kõrge kolesterool ja igal kümnendal madal testosteroon, maksakahjustusi elustiilist ja mitmed muud probleemid, mida saab õigeaegse sekkumisega ravida.

«Pikema sõpruse päeva» eestvedaja Rain Vääna ütles, et jätkuva koroonakriisi tõttu ei saa juba teist aastat kahjuks täistuuridel oma kampaaniat läbi viia. «Kuid see ei tähenda, et Eesti mees peaks ka oma tervise kontrollimise pausile panema. Just nüüd peavad sõbrad rohkem kokku hoidma ja üksteist toetama, leidma novembris ka piirangute tingimustes need vastutustundlikud viisid, kuidas veeta ühiselt üks huvitav päev, mille üks lahutamatu osa endiselt võiks olla kõne meie meditsiinipartneritele, et registreerida aeg oma tervisekontrolliks,» rääkis Vääna.