Lutsar tõhustusdoosidest: minge ise ka vaktsineerima, ärge oodake kutsumist

Eestis on umbes 130 000 inimest, kes said viimase vaktsiinisüsti vähemalt kuus kuud tagasi. Tartu Ülikooli viroloogiaprofessori, teadusnõukoja liikme Andres Meritsa hinnangul on riik neile tõhustusdoose teinud liiga aeglaselt, vahendab ERR.