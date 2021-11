Migreen esineb sageli koos teise salakavala haigusega

Migreen on tõsine haigus, mis röövib suure osa inimese elukvaliteedist. Krooniliseks võib seda pidada siis, kui peavalu esineb 15 või enamal päeval kuus.

«Teatud mõttes on migreeni ja meeleoluhäirete omavaheline seos väga loogiline, kuna kui sa pead elama pideva tugeva valuga, mida on võimatu ignoreerida, siis loomulikult meeleolu langeb. Samas ei saa kindlalt väita, et just migreen meeleoluhäireid põhjustab. See võib olla ka vastupidi, et enne on inimesel mingisugused vaimse tervise häired ja neile lisanduvad peavalud,» kommenteeris Toomsoo.

Regulaarse tugeva valuga tuleb pöörduda arsti poole

Patsiendil endal võib olla keeruline migreenide ja vaimse tervise seisundi vahel seoseid näha. «Näiteks tugeva stressi ja pinge korral ei pruugi patsiendil migreene esineda. Kui inimene teeb 12–14-tunniseid tööpäevi, tunneb ta end hästi. Kui siis see intensiivne tööperiood lõpeb või inimene näiteks nädalavahetusel vabamalt võtab, hakkab kohe ka pea valutama. Inimene tahab siis puhata, kuid migreen ei lase tal seda teha,» rääkis Toomsoo.

«Vaimse tervise muredega aga sageli loodetakse, et need mööduvad iseenesest. Paraku ei oska kõik arstid, kelle juurde patsient valuga pöördub, uurida, kas inimesel on varasemas elus esinenud sündmusi, mis võiksid põhjustada posttraumaatilist stressi, meeleoluhäireid või teisi vaimse tervise probleeme. Tegelikult on seda oluline teada, kuna need näiliselt väga erineva iseloomuga probleemid võivad tihti koos esineda ja ka omavahel seotud olla,» ütles neuroloog.

Vaimse tervise häireid esineb migreenikutel sagedamini

Migreenikutel esineb depressiooni kaks ja pool korda enam kui tavapopulatsioonis. Auraga migreeni patsientidel esineb depressiivsust rohkem kui ilma aurata migreeni all kannatajatel.

«Paraku on patsiendid depressioonist rääkides sageli üsna tõrksad ega taha neuroloogiga neid asju arutada. Patsient on aga üks tervik ja arstile on oluline teada erinevaid asjaolusid tema muude terviseprobleemide, elustiili ja sümptomite kohta, kuna nii on suurem tõenäosus leida just see ravi, mis konkreetset patsienti kõige paremini aitab,» kommenteeris Toomsoo.

Näiteks elustiili puhul on äärmiselt oluline see, kui palju inimene magab. «Krooniline lühike uni – kuus või vähem tundi öö kohta – suurendab oluliselt migreeni esinemise riski. Kui inimene ei saa hästi magada, võivad selle taga olla väga erinevad põhjused. Und mõjutavad näiteks mitmed retseptiravimid. Rolli võib mängida ka uneapnoe ehk une ajal esinevad hingamishäired või parasomnia, mille korral inimene unes ringi liigub ja erinevaid emotsioone tajub,» ütles Toomsoo.

