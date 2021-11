Sule: kindlasti läheb olukord veel keerulisemaks

Sule nentis, et iga nädal on tulnud haiglatesse juurde ligi 100 haiget. Viimane nädal on olnud veidi parem ning juurde on tulnud natuke alla 60 haige, aga kriisistaabi juhi sõnul pole põhjust arvata, et haiglaravi vajadus hakkaks vähenema.

«Praegu eeldada, et meil on keerukam osa möödas, on vale. Kindlasti läheb olukord veel keerulisemaks, aga kui kõrgel tipus me piduri peale saame, seda on raske ennustada. Ütleme nii, et ma ei näe lähitulevikus olukorra leevenemist. Küll aga loodame stabiliseerumist,» ütles Sule.