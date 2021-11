Lugeja küsib: kas tööl tuleb kanda maski, visiiri või kogukonnamaski?

Kui töötajale on maski kandmine vastunäidustatud, siis tööandja kaalub esmalt, kas on võimalik töötaja töö selliselt ümber korraldada, et töötaja ei pea maski kandma. Kui see võimalik ei ole siis paraku töösuhe edasi kesta ei saa sest töötaja ei saa tööd teha endale ja teistele ohutul moel.