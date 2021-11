Me kõik kogeme aeg-ajalt stressi, eriti koroonaepideemia ajal. Nii mõnigi sirutab käe alkoholi järele. Esimese hooga võibki tunduda, et alkoholi mõjul pinge langeb, probleemid hajuvad ja on kergem hakkama saada. Kahjuks on esmamulje petlik.