Uuringus sai selgeks oluline neeruhaiguste põhjus

2017. aastal kuulutati teadusajakirja The Lancet artiklis neeruhaigused ülemaailmseks rahvatervise probleemiks, hinnates, et peaaegu 2,6 miljonit surmajuhtumit oli tol aastal tingitud neerufunktsiooni kahjustusest. Oluline on märkida, et neeruhaigustest põhjustatud surmajuhtumite esinemissagedus oli kümne aasta tagusega võrreldes tõusnud 26,6 protsenti. Kasv, mida see uuring näitas, võis olla osaliselt põhjustatud kliimamuutustest.