Psühholoog selgitab: kuidas üksteise kuulamise abil pingeid maandada?

Paradoksaalselt peitub probleemis endas lahenduse võti. Mu peas kummitab juba mitu päeva Ott Leplendi laul «Kuula» – eurolaul, mis võitis paljude südame ja mida Tartus öölaulupeol «Järjepidevus» aastaid tagasi rahvas hingega kordamisele kutsus. Mulle tundub, et aeg on Oti sõnumit kuulda võtta ja kuulata.

Kuulamine on minu igapäevatöö. Samuti õpetan kuulamisoskusi ja tean, et sellel on tohutu mõju. Kui me päriselt kuulame sooviga mõista ega mõtle samal ajal, mida järgmiseks vastu öelda, et oma seisukoha eest seista, siis aeg peatub. Me oleme siin ja praegu. Me näeme rääkijat ja saame aru, et kusagil sügaval sisimas me soovime ühte ja seda sama. Me jagame samu väärtusi. Me oleme osa ühest tervikust.

Kuigi olen treenitud ja võib isegi öelda, et «paberitega kuulaja», olen ka mina kaotanud viimasel ajal oma teadlikkust rohkem, kui tahaksin seda tunnistada. Olen püüdnud pigem oma vaadet jagada ja kui seda ei mõisteta, siis olen pugenud oma urgu või otsinud tuge mõttekaaslastelt, tundes end ohvrina: «Mind ei kuulata!» Seda märgates hakkasin teadlikult kuulamist praktiseerima.

Olen otsinud võimalusi kuulata neid, kes mõtlevad minust erinevalt, tehes seda soovist mõista ning tahtmata neid muuta. Ja olen tundnud, et ma mõistangi neid. Mõistan täielikult! Samuti olen tundnud, et kui mina kuulan, siis nemad kuulavad ka mind. Kuulamine hajutab pildi sellest hirmutavast monstrumist, mille me oleme teineteisest loonud ja me näeme ükstest päriselt. Milline kergendus see on! Täiesti füüsiliselt tuntav kergendus.

Kui inimesed tunnevad, et nad on kuuldud, siis saavad nad maha võtta psühholoogilised kaitsemüürid ning sellest kohast saavad sündida lahendused, millest täna võib-olla keegi ei oska unistadagi.

Teadlik ja sügav kuulamine on vabastav, tervendav ja muutust loov protsess nii rääkijatele kui kuulajatele. Rääkija tunneb, et teda mõistetakse ja kuulaja tunneb, et kogu vastutus ei ole enam tema peal. Rääkija ja kuulaja ei pea jõudma üksmeelele, et tekkinud avatusest saaks alata koostöö. Selleks, et kriisi leevendada, ei pea olema peaminister. Seda saab teha meist igaüks, võttes kuulaja rolli oma perekonnas, sõpruskonnas ja kogukonnas.

Kuidas kuulamine käib?

Kuulamine on lihtne ja keeruline samaaegselt. See on lihtne tehniliselt, kuid väljakutseks võib osutuda enda sobivasse meeleseisundisse viimine.

Kuulamine eeldab:

1. Rahulikku meelt;

2. Kohalolu — oled kohal kõigi oma meeltega, mõtted ei ole minevikus või tulevikus;

3. Siirast hoolimist inimesest, keda kuulad.

Kuulamise tehniline pool: