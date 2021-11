100-aastaselt suri psühhiaater, keda peeti kognitiivse käitumisteraapia isaks

«Minu isa pühendas oma elu ravimeetodite väljatöötamisele ja testimisele, et parandada lugematute inimeste elusid kogu maailmas, kes seisavad silmitsi vaimse tervise probleemidega,» sõnas Aaron T. Becki tütar Judith Beck.

Vastupidiselt Sigmund Freudi väljatöötatud psühhoanalüüsile, mis rõhutas alateadvuse rolli ja julgustas patsiente oma mälestustesse süvenema, on kognitiivne teraapia seotud olevikuga. Kognitiivne teraapia suunab patsiente muutma seda, kuidas nad teatud olukordadesse suhtuvad ja tuvastama need «automaatsed mõtted», et neist üle saada.