Tallinn sõlmib järgmisel nädalal suurhaigla projekteerimislepingu

Kõlvart ütles Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et hanke tulemused on kinnitatud. Linnapea nentis aga, et haigla finantseerimise aspektid pole veel selged. Protsessiga liigutakse siiski edasi, sest muidu ei jõuta Kõlvarti sõnul tähtaajaks ehk 2027. aastaks suurehitist valmis.