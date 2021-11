Saksamaal on puhkenud mittevaktsineeritute pandeemia, ütles tervishoiuminister Jens Spahn kolmapäeval ja nõudis otsustavamaid samme uue koroonapuhangu ärahoidmiseks.

«Meil on praegu mittevaktsineeritute pandeemia ja see on ulatuslik,» ütles Spahn ajakirjanikele.