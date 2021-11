Vaktsineeritud emad jagavad huvitava moodusega oma beebidele antikehasid

Kuna koroonavaktsiine alla viie aastastele lastele veel lubatud pole, mõtlevad väikeste laste emad välja viise, kuidas kaudselt oma lapse immuunsust tugevdada. USA-s on selleks leitud omapärane lahendus.

Nii mõnedki emad on teada andnud, et on pannud veidi rinnapiima lapse hommikusöögi sisse. Melissa Pennelel rääkis New York Timesile, et peale vaktsineerimist ja teise lapse sündi on ta pumbanud oma rinnapiima ja pannud seda kaheaastase lapse hommikutoitudesse nagu puder ja smuuti.

Sel kuul ajakirjas Pediatrics avaldatud uuringus selgus, et vaktsineeritud emadel, kes jätkasid rinnaga toitmist kaks aastat või kauem, olid Covid-19 antikehade kontsentratsioon piimas oluliselt kõrgem kui neil emadel, kes lühemat aega last rinnaga toitsid. USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) andmetel on USA-s õenduse ametlik soovitus toita väikelast rinnaga kuus kuud kuni üks aasta.