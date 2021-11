Suurbritannia lubas esimese riigina maailmas suukaudse Covid-19 ravimi kasutamise

See on esimene suukaudne viirusevastane ravi Covid-19 vastu. USA eksperdid kohtuvad sel kuul, et hääletada, kas molnupiraviiri kasutamine tuleks lubada.

Suurbritannias Lagevrio nime kandvat ravimit on põhjalikult uuritud. Eelmisel kuul avaldatud andmed näitasid, et see võib haiguse varajases staadiumis manustatult vähendada poole võrra nende inimeste surma või haiglasse sattumise tõenäosust, kellel on kõige suurem risk haigestuda raskesse Covid-19-sse.