Saksamaal tuvastati teist päeva järjest rekordarv Covid-19 nakatunuid

Nakatumine on kasvamas üle kogu Euroopa ning nakkushaiguste keskuse sõnul on vaktsineerimata inimesed igal pool silmitsi väga kõrge nakatumise ohuga.

On võimalik, et suure nakkuste arvu põhjuseks on aeglustunud testimine ja tulemuste teatamine suurima nakatumisega piirkondades pärast esmaspäevast püha, kuid tegu on siiski pideva nakkuste tõusuga viimastel nädalatel.