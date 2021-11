Mida teha, kui kaaslane on kitsi ega taha ise ringi sõitvat tolmuimejat?

Kaaslasega on aastaid olnud kitsaskohaks erinev nägemus rahaasjades – mina näen raha kui vahendit, mida kasutada kenama elu loomiseks, tema ei taha kulutada isegi dušigeelile, vaid on klotsiseebi usku. Nüüd on meil teemaks üle pika aja suure ostu tegemine – soovin koju seda ise ringi sõitvat tolmuimejat, aga elukaaslane on vastu. Saan selle ise ka ära osta, aga ta heidab siis mulle mõttetut raha kulutamist ette. Kuidas see probleem lahendada?