Läti kinnitas 1821 uut Covid-19 nakkusjuhtumit

Pärast ühtlaselt tõusnud Covid-19 nakatumust, mis jõudis haripunkti 30. oktoobril, kui Lätis registreeriti 1801,2 nakkusjuhtumit 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul, on see langema hakanud. Viimastel päevadel on see langenud alla 1800 juhtumi 100 000 inimese kohta. Viimase 24 tunni jooksul langes kahe nädala nakatumus 1722,1-lt 1652,8-le.