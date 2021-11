Kiige sõnul pole valitsuses vaktsiinikahjude fondi küsimuses konflikti

Kiik ütles «Aktuaalses kaameras», et ta viib valitsusse patsiendikindlustuse eelnõu, aga seal on ka ettepanekud, mis puudutavad vaktsiinikahjude käsitlemist, vahendab ERR . Tema sõnul pole valitsuses küsimusega seoses mingit suurt konfliktikohta, vaid oodata on arutelu.

«Ma arvan, et see arutelu on pigem detailide üle. See, et me liigume edasi eeskätt patsiendikindlustusega, mis on juba varem kokku lepitud ja vaatame ka vaktsiinikahjude käsitlemist sellega koos, on hetkel paigas. Konkreetsed detailid, nii-öelda vaktsineerimise kahjude käsitlemise mehhanism tuleb meil veel paika panna, kokku leppida,» rääkis Kiik.