Eelmisel nädalal lasi esmase koroonavaktsiini teha üle 12 000 inimese

Vaktsineerimiskuuri on alustanud praeguseks kokku 808 452 inimest, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 769 280 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 82 223 inimest, teatas sotsiaalministeeriumi esindaja.

«Nakatumise tase on praegu Eestis väga kõrge ning mitmete haiglate koormus on jõudnud kriitilise piirini. Meie kõigi teha on, et nakatumine ja haiglaravi vajaduse kasv pidurduks. Selleks peame kõik andma oma panuse läbi vaktsineerimise ja täitma kehtivaid piiranguid. Maski kandmine, kontaktide vähendamine ja vaktsineerimine on lihtsad sammud, mida igaüks saab teha,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Epidemioloogilise olukorra kiire halvenemise tõttu keskendusid kõik Eesti perearstid ja -õed viimase kahe nädala jooksul Covid-19 vaktsineerimisele ning sellega seotud nõustamisele, sest vaktsineerimine on ohutuim viis Covid-19 kriisi ületamiseks. Perearstikeskustes tehti sel perioodil kokku 55 691 Covid-19 kaitsesüsti, sellest 45 635 lisa- või tõhustusdoosi.

«Kevadine kogemus näitas, et vanemaealise elanikkonna vaktsineerimise edu taga oli perearstide isiklik lähenemine ja on patsientide vaktsineerima kutsumine. Näeme, et see töötab ka täna,» ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. «On väga oluline, et võimalikult paljud vanemaealised aga ka nooremad saaksid kiiresti oma tõhustusdoosi, mis vähendab oluliselt meie haigestumise kasvu ja haiglaravi koormust ning kaitseb inimesi selle raskema delta tüve eest.»

Kõigist täisealistest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 70,8 protsenti, kogu elanikkonnast 60,8 protsenti. Üle 60-aastastest on vähemalt ühe Covid-19 vastase kaitsesüsti saanud 73,5 protsenti, lastest vanuses 12-17 eluaastat on vaktsineeritud 58,3 protsenti.

Perearstid ja -õed jätkavad Covid-19 vastast vaktsineerimist kõikjal Eestis, samuti on võimalik endiselt vaktsineerida nii haiglate juures asuvates vaktsineerimiskabinettides, apteekides kui teistes vaktsineerimispunktides, mille asukohad ja lahtiolekuajad leiab veebilehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/. Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Kodus vaktsineerimise vajadusest tuleb teada anda oma perearstile või infotelefonil 1247.

Kõikides vaktsineerimispunktides saab Covid-19 vastu vaktsineerida nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga. Perearstikeskustes on üle 65-aastastel võimalik teha samaaegselt ka tasuta gripivaktsiin. Covid-19 vaktsiini tõhustusdoosi on võimalik saada kõigil üle 18-aastastel, kellel on esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest möödunud vähemalt kuus kuud.

Vaktsineerimiseks kasutatakse praegu Eestis Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty, Moderna vaktsiini Spikevax ning ühedoosilist Jansseni vaktsiini. Tõhustusdoosi on võimalik teha Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiinidega. Vaktsiini on võimalik valida broneerides vaktsineerimisaega üleriigilises digiregistratuuris www.digiregistratuur.ee või helistades riigiinfo telefonil 1247. Vaktsineerimise alast nõustamist pakutakse vaktsineerimispunktides üle Eesti, samuti on võimalik nõu küsida nii oma perearstilt või -õelt kui ka perearsti nõuandeliinil 1220.